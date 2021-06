Weekendowe remonty. Utrudnienia na drogach i zmiany w komunikacji miejskiej

Tramwaje linii 7 zostaną skrócone do przystanku "Arkady (Capitol)" przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej.

Tramwaje linii 2 zostaną skrócone do przystanku "Arkady (Capitol)" przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej i będą kursowały w relacji Biskupin - Arkady (Capitol) - Biskupin.

Kursy realizowane z pętli Poświętne od ulicy Krupniczej pojadą objazdem przez ulicę Sądową i plac Legionów do przystanku "Arkady (Capitol)" i z powrotem przez ulicę Piłsudskiego, Kołłątaja i Teatralną do ulicy Widok. Od 21 czerwca tramwaje powrócą na trasę na ulicę Powstańców Śląskich do pętli "Klecina".

Linia 17

Tramwaje linii 17 zostaną skrócone do przystanku "Arkady (Capitol)" przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej i będą kursowały w relacji Sępolno - Arkady (Capitol) - Sępolno. Od 21 czerwca tramwaje powrócą na trasę na ulicę Powstańców Śląskich do pętli "Klecina".

Linia 20

Tramwaje linii 20 zostaną skrócone do przystanku "Arkady (Capitol)" przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej i dalej pojadą przez ulicę Piłsudskiego, Małachowskiego i Pułaskiego do placu Wróblewskiego. Od 21 czerwca tramwaje powrócą na swoją stałą trasę przejazdu przez ulicę Powstańców Śląskich i aleję Hallera do Oporowa.

Linia 70

Tramwaje linii 70 zostaną skrócone do przystanku "Arkady (Capitol)" przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej i dalej pojadą przez ulicę Piłsudskiego i plac Legionów do placu Orląt Lwowskich. Od 21 czerwca tramwaje linii 70 będą kursowały w relacji Osobowice - FAT - Osobowice przez ulicę Powstańców Śląskich i aleję Hallera.

Linia 74

Tramwaje linii 74 zostaną skierowane od placu Legionów przez ulicę Grabiszyńską do pętli na Oporowie. Od 21 czerwca kursy linii tramwajowej 74 będą kursowały w relacji Osobowice - FAT - Osobowice przez plac Legionów i ulicę Grabiszyńską.