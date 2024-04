Wypadek na Muchoborze we Wrocławiu. Autobus MPK potrącił nastolatka

Do wypadku doszło po godzinie 17:00 przy przystanku tramwajowo - autobusowym na ul. Strzegomskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Rogowską na Muchoborze. Przez blisko dwie godziny, na czas działań policji i nadzoru ruchu MPK, zablokowany został przejazd tramwajów w kierunku centrum miasta.

15-letni obywatel Ukrainy, wbiegł wprost przed nadjeżdżający w kierunku centrum miasta autobus MPK linii 106.

- Potrącony przez autobus nastolatek został już zabrany do szpitala. Był przytomny i wstępnie wiadomo, że na szczęście nie odniósł bardzo poważnych obrażeń. Po zakończeniu czynności na miejscu wypadku, policjanci pojadą jeszcze do szpitala - przekazuje Gazecie Wrocławskiej komisarz Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu.