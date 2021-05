Tom Cruise i filmowcy z Hollywod staną przed sądem za most w Pilchowicach

Most Pilchowicki oficjalnie stał się zabytkiem. Czy to go uratuje? Filmowcy nie odpuszczają

Most Pilchowicki, którzy filmowcy chcieli wysadzić w powietrze w filmie Mission: Impossible 7 uratowany? W środę uprawomocniła się decyzja o wpisaniu go do rejestru zabytków mostu. Odtąd bez zgody konserwatora zabytków nic z mostem nie można zrobić. Jego zniszczenie to przestępstwo, za które grozi nawet 8 lat więzienia. Filmowcy jednak nie odpuszczają.