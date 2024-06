Praca na wakacje. Te zawody gwarantują najlepsze zarobki. Kogo szukają pracodawcy i ile płacą? Znamy stawki

– W tym roku ofert pracy jest całkiem sporo, powiedziałbym nawet, że nieco więcej niż rok temu. To bardzo dobra informacja, podobnie jak to, że wzrost pensji minimalnej przyczynił się do tego, że nawet zarabiając minimalną, jesteśmy w stanie osiągnąć całkiem satysfakcjonujące wynagrodzenie, zwłaszcza, gdy pracodawca oferuje nam różnego typu dodatki. Może być to darmowy nocleg, darmowe wyżywienie czy premie za utarg. Warto to z pracodawcą ustalić na początku, żeby wiedzieć, ile faktycznie jesteśmy w stanie nie tylko zarobić, ale i zaoszczędzić – wskazuje Krzysztof Inglot z Personnel Service.