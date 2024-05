Uwaga, roboty drogowe! Nie ma mocnych na dziurawe ulice, czyli drogowcy robią, co mogą. Najśmieszniejsze MEMY >>

Pamiętacie Alicę Schmidt, niemiecką sprinterkę, którą media szybko okrzyknęły "najseksowniejszą zawodniczką na świecie"? Wygląda na to, że Niemce urosła konkurentka. Włoszka Gaia Sabbatini ma 25 lat,…

Drogowcy remontują ulice

Remonty ulic trwają niemal we wszystkich miastach i miasteczkach w Polsce. Praca wre również we Wrocławiu, gdzie w ramach miejskiego programu "Szybkie Wymiany Nawierzchni" naprawiana jest m.in. ul. Królewiecka. Drogowcy pracują, kierowcom puszczają nerwy, bo przez drogowców stoją w gigantycznych korkach. Na Królewieckiej wprowadzono (do 24 maja) istotną zmianę organizacji ruchu: