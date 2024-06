Obwodnica Wrocławia zablokowana. Wypadek i duży korek w kierunku Warszawy

Do zderzenia doszło przed godziną 9:00 w czwartek (20 czerwca). Na 22. kilometrze jezdni w kierunku Warszawy, pomiędzy węzłami Wrocław Stadion, a Wrocław Północ, zderzyły się trzy samochody. Jak przekazał dyżurny straży pożarnej, obeszło się bez osób poszkodowanych.

Ze względu na to zdarzenie, na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia powstał ogromny korek. Ma on ponad 6 kilometrów, a jezdnia jest zablokowana. Kierowcy stoją na wysokości Lipy Piotrowskiej, na moście Rędzińskim i wrocławskich Kuźnik. Utrudnienia mają mogą potrwać do południa.