Wypadek i duży korek na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Zderzyły się dwa samochody osobowe

Do wypadku doszło we wtorek (18 czerwca) po godzinie 16 na 12. kilometrze jezdni w kierunku Warszawy. Jak przekazuje mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, zderzyły się dwa samochody osobowe. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Zdarzenie miało charakter typowego najechania na tył.

Niestety, kierowcy jadący autostradową obwodnicą Wrocławia (A8) muszą uzbroić się w cierpliwość. Korek, który utworzył się pomiędzy węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Lotnisko, ma już 5 kilometrów.

Z informacji przekazanych przez Marka Zalacha z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że lewy pas jezdni został zablokowany. Podróżni, jadący w stronę Warszawy, mogą poruszać się jedynie po środkowym i prawym. GDDKiA szacuje, że utrudnienia zakończą się o godzinie 17.30.

W tym miejscu zaczyna się korek