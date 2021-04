Tak będzie wyglądał ostatni odcinek trasy na Nowy Dwór. Kiedy budowa?

Wyłoniony w konkursie wykonawca wybuduje trasę tramwajowo-autobusową oraz pętlę w pobliżu stacji kolejowej Wrocław Nowy Dwór. W ramach inwestycji przebudowany zostanie liczący 1,7 km odcinek ulicy Rogowskiej, wraz z podziemnymi instalacjami.

Wzdłuż ulicy powstanie ok. 1,79 km wydzielonej drogi rowerowej, 1,3 km ciągu pieszo-rowerowego, 2,28 km chodników, a także przejścia i przejazdy rowerowe. Przy ul. Rogowskiej wybudowane też zostaną 4 pary przystanków tramwajowo-autobusowych. Na pętli przy stacji Wrocław Nowy Dwór powstaną dwa stanowiska przewidziane do ładowania autobusów elektrycznych oraz Park and Ride na 70 pojazdów.

Cała Trasa Autobusowo-Tramwajowa łącząca plac Orląt Lwowskich z Nowym Dworem, a więc również planowany odcinek wzdłuż Rogowskiej, ma powstać do 2023 roku. Na odcinku 7 km mieszkańcy będą korzystać z 15 par przystanków. Teraz realizowany jest drugi etap budowy, w ramach którego powstają wiadukty nad ulicą Smolecką oraz przy ulicach Strzegomskiej i Robotniczej. Na ulicy Strzegomskiej układane jest nowe torowisko tramwajowe oraz wymieniane są sieci podziemne. Prace prowadzone są także na ulicy Babimojskiej.