Reakcje ze sztabów Izabeli Bodnar i Jacka Sutryka - huraoptymizm i umiarkowana radość. Prezydent wezwał kontrkandydatkę do debaty Maciej Rajfur

W obu sztabach gratulowano kandydatom wyniku, ale jednak to Izabela Bodnar stała się czarnym koniem wyborów i uzyskała zaskakująco dobry wynik.

We Wrocławiu dojdzie do drugiej tury w wyborach na prezydenta stolicy Dolnego Śląska. Pierwszą turę wygrał Jacek Sutryk, ale nie osiągnął 50 procent i w drugiej turze będzie walczył z Izabelą Bodnar z Trzeciej Drogi. Wyniki exit poll pokazały niewielką przewagę obecnego prezydenta - 7,5 proc. Co Sutryk i Bodnar powiedzieli na gorąco?