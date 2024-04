Kandydaci Konfederacji do Europarlamentu z Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Jedynką Stanisław Tyszka

Wybory do parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę (9 czerwca). Przedstawicieli na pięcioletnią kadencję tego organu wybierzemy w okręgu wyborczym nr 12. Ten jest dość duży i obejmuje swoim zasięgiem województwa dolnośląskie i opolskie. Nie jest jeszcze znana liczba mandatów, które będą do podziału. Ich ilość jest zależna.

W Polsce do żadnego okręgu wyborczego nie jest odgórnie przypisana liczba mandatów do zdobycia, jak to się dzieje np. w przypadku wyborów do Sejmu. Zależna jest ona od frekwencji, jaka zostanie osiągnięta w danym okręgu (im wyższa frekwencja, tym więcej mandatów) i znana jest dopiero po zakończeniu głosowania. Może się zdarzyć tak, że dany okręg nie zdobędzie ani jednego mandatu. Otrzymanie przez kandydata największej liczby głosów na liście nie gwarantuje dostania się do europarlamentu.

