Wybory 2024. Wyniki z Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha i pozostałych, dolnośląskich gmin

Koalicja Obywatelska wygrywa wybory do sejmiku na Dolnym Śląsku. Dobry wynik uzyskała też Trzecia Droga, a to oznacza, że obecna koalicja rządząca, czyli PiS i Bezpartyjni, nie będzie dalej rządzić w województwie.

Godz. 01.10 Pierwsze komisje z Legnicy dostarczyły wyniki do PKW. W 3 z 50 komisji wygrał Maciej Kupaj (PO), druga była Joanna Śliwińska-Łokaj (PiS), a o trzecie miejsce rywalizuje Bartłomiej Rodak z Tadeuszem Krzakowskim. Jeżeli ten trend się utrzyma to Legnicę czeka druga tura, a urzędujący obecnie Tadeusz Krzakowski pożegna się z prezydenckim fotelem, który zajmował od 22 lat.

We Wrocławiu dojdzie do drugiej tury w wyborach na prezydenta stolicy Dolnego Śląska. Pierwszą turę wygrał Jacek Sutryk, ale nie osiągnął 50 procent i w drugiej turze będzie walczył z Izabelą Bodnar z…

W niedzielę (7 kwietnia) w całej Polsce doszło do 358 incydentów, m.in. wynoszenia kart do głosowania poza lokale wyborcze, oferowania pieniędzy za głos oddany na konkretnego kandydata, niszczenia plakatów wyborczych.

W jednej z komisji wyborczych w Legnicy doszło do nietypowej sytuacji. Wyborcom wydawano karty do głosowania z innego okręgu. Zauważył to mieszkaniec miasta, który chciał zagłosować na swojego kandydata, ale nie znalazł go na liście. Czekamy na oficjalny komunikat w tej sprawie.

Państwowa Komisja wyborczy podała informacje o frekwencji w wyborach samorządowych, które odbywają się 7 kwietnia 2024 roku:

W całej Polsce do godziny 12 swoje głosy oddało 16,52% osób uprawnionych do udziału w wyborach.

W województwie dolnośląskim frekwencja wyniosła 15,04% - niższą odnotowano tylko w województwie opolskim.

We Wrocławiu frekwencja na godz. 12 wyniosła 14,63%.

Powiaty i miasta na prawach powiatu wedle frekwencji