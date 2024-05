Prawie 80 lat temu z obozu Burgweide we Wrocławiu uratowano 4 tys. Polaków. Ofiarom oddano symboliczny hołd

Podczas wystąpienia dyrektor wrocławskiego IPN dr hab. Kamil Dworaczek podkreślił, że "6 maja 1945 roku (...) z niewolników w Breslau ci ludzie stawali się wolnymi we Wrocławiu".

- Burgweide to miejsce - symbol. To miejsce, w którym kilkanaście tysięcy cudzoziemskich robotników przymusowych, w tym kilka tysięcy Polaków, doczekało końca wojny. W mieście działania wojenne ustały, Festung Breslau skapitulowała, a nad obozem Burgweide zawisła m.in. polska flaga uszyta potajemnie przez jedną z osadzonych w obozie kobiet. Pamiętając o tym, co w naszym mieście wydarzyło się 6 maja 1945 roku, chcemy w sposób szczególny uhonorować ofiary niemieckich obozów pracy, jakie w czasie wojny mieściły się na terenie dzisiejszego Wrocławia – powiedział dr hab. Kamil Dworaczek, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu.