84. rocznica Zbrodni Katyńskiej. We Wrocławiu oddano hołd zamordowanym. "Pamięć o przeszłości kształtuje naszą przyszłość"

Oficjalne obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej rozpoczęły się od mszy w bazylice pw. św. Elżbiety we Wrocławiu.

- Dzisiejszy dzień to dla nas lekcja historii o zbrodni katyńskiej. Poznajemy ją, ale też wyprowadzamy wnioski do teraźniejszości. Prosimy Boga, by w naszej ojczyźnie nigdy nie doszło już do takich wydarzeń, Zginęli niewinni ludzie, bohaterowie, nasi dziadkowie i ojcowie - mówił w homilii bp Jacek Kiciński, biskup pomocniczy wrocławski.