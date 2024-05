Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2024. Mnóstwo ludzi na Wrocławskim Rynku. Zobacz zdjęcia z uroczystości

2 maja, po godzinie 12:00 na placu Gołębim we Wrocławiu została wciągnięta na maszt biało-czerwona flaga, następnie odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego. To oficjalna część uroczystości święta flagi we Wrocławiu, na które licznie przybyli mieszkańcy miasta.

– 20 lat temu zdecydowano, że symbol narodowy, jakim jest flaga zasługuje na wyróżnienie w kalendarzu. Intencją było upamiętnienie narodowych barw w dniu, któremu towarzyszą ważne wydarzenia w historii naszego kraju. Takie jak rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja. Dziś oczywistością jest dla nas, że na siedzibach instytucji i budynkach powiewają biało-czerwone flagi. Chciałbym, aby mimo to pamiętać, że nie zawsze tak było, a Polacy przez lata musieli walczyć o niepodległość – mówił Maciej Awiżeń, wojewoda dolnośląski.

Następnie wystąpiła także dr. Kamila Jasińska, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Przybliżyła mieszkańcom Wrocławia, historię pierwszej polskiej flagi, która zwisała we Wrocławiu po kapitulacji miasta w 1945 roku.