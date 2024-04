Tak zmienił się plac Strzegomski we Wrocławiu. Kiedyś górował nad nim piękny kościół

Dawny luterański kościół św. Pawła we Wrocławiu stał przy placu Strzegomskim. Wybudowano go w latach 1911-1913. Była to neorenesansowa budowla, którą zaprojektował architekt Arthur Kickton. Zainaugurowanie działalności świątyni przypadło w setną rocznicę wydania we Wrocławiu odezwy króla pruskiego „Do mego ludu” (An Mein Volk).

Kościół był jedną z największych świątyń we Wrocławiu. Składał się z trzech naw. W środku znajdowało się 1400 miejsc siedzących. Charakterystycznym elementem kościoła była podwójna wieża o wysokości 65 metrów, a dokładnie to była jedna szeroka wieża, zwieńczona dwiema kopułami.

