Najdroższe osiedla we Wrocławiu. Tu mieszkają prawdziwi krezusi! Znamy wyniki najnowszego rankingu

Portal Sonar Home przygotował kolejne wydanie rankingu cen mieszkań na poszczególnych osiedlach Wrocławia. Z przedstawionych danych wynika, że w maju 2024 najtańsze mieszkania dostaniemy na osiedlach: Widawa, Świniary oraz Osobowice - Rędzin. Tutaj ceny za metr kwadratowy nie przekraczają 10 000 zł.

- W bieżącym miesiącu najtańszym osiedlem we Wrocławiu jest Widawa. Cena 1 m² mieszkania w tym rejonie to średnio 7757 zł – o 4072 zł mniej od średniej ceny w mieście. Na drugim miejscu znajdują się Świniary z ceną za 1 m² mieszkania na poziomie 7820 zł. To o 4009zł mniej od średniej ceny w mieście. Trzecie miejsce z kolei zajmuje osiedle Osobowice - Rędzin, gdzie 1 m² mieszkania kosztuje 7992 zł - wykazują autorzy zestawienia.