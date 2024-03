Wrocław zaraz po wojnie. Archiwalne zdjęcia fotoreporterów z odbudowy miasta

W lutym 1945 roku Armia Radziecka zbliżyła się do miasta, a niemieckie wojska Luftwaffe rozpoczęły transport lotniczy dla oblężonego garnizonu. Duży obszar miasta został zburzony podczas szalejącego natarcia. Do końca trzymiesięcznego oblężenia połowa miasta została zniszczona. Wrocław był ostatnim większym miastem Niemiec, które poddało się, kapitulując zaledwie dwa dni przed końcem wojny w Europie. W wyniku działań zbrojnych zginęło 80 tys. cywilów.

Zobacz, jak odbudowywano Wrocław:

Odbudowa miasta była możliwa dzięki solidarności

Drugą połowę 1945 zajęła inwentaryzacja strat i ocena możliwości odbudowy Wrocławia. Dopiero w styczniu 1946 roku utworzono Wrocławską Dyrekcję Odbudowy, co przyspieszyło prace budowlane. Nie były one łatwe, bo mnóstwo materiałów i przede wszystkich specjalistów znających się na fachu budowlanym, kierowano do przywrócenia świetności Warszawie. Wiele cegieł z rozbiórek wywieziono do stolicy. Dodajmy też, że już po zakończeniu działań wojennych żołnierze radzieccy w ramach rekompensaty za działania wojenne otrzymali pozwolenie na wysadzanie niemieckich budynków - dla zabawy.