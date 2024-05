Koniec XX wieku we Wrocławiu. Fantastyczne, reporterskie zdjęcia miasta, które przeszło już do historii. Takiego Wrocławia już nie ma

Wrocław na zdjęciach z przełomu wieków

Mamy dla Was wyjątkową galerię z miasta, którego już w większości nie ma, czyli Wrocławia lat 90. oraz przełomu XX i XXI wieku. Na zdjęciach fotoreporterów Gazety Wrocławskiej zobaczycie puste place, niewyremontowane budynki, rozkopane ulice i ówczesne stroje i zajęcia wrocławian.

Oglądając zdjęcia, trudno się oprzeć wrażeniu, że ostatnia dekada XX wieku to był także koniec pewnej epoki. Nie ma już znanych wtedy klubów, pojazdów, charakterystycznego sprzętu. Miasto wygląda tak, jakby ktoś zapomniał go odświeżyć, no i my wyglądamy dziś zupełnie inaczej...

Koniec XX wieku we Wrocławiu. Fantastyczne, reporterskie zdjęcia tamtego miasta >>