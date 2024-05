Pożar w Siechnicach pod Wrocławiem. W nocy spłonęły tam cztery samochody. To "wyrównanie rachunków"?

AKTUALIZACJA

Godz. 13

Pracujący na miejscu pożaru policjanci mogli jedynie wstępnie ocenić, jak do niego doszło. Zabezpieczając ślady i przesłuchując świadków, ustalili, że prawdopodobnie było to podpalenie. Wskazuje na to m.in. fakt, że cztery samochody nie stały obok siebie i dzieliła je odległość około kilku metrów.

- Do właściwego komisariatu zgłosiły się już poszkodowane osoby. Policja na razie nie łączy sprawy bójki i spalonych samochodów. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że zdarzenia mają ze sobą związek - mówi nam kom. Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Jednocześnie służby apelują, żeby zachować spokój i powstrzymać się przed nieprzemyślanym zachowaniem, które może jedynie zaognić napiętą atmosferę w Siechnicach.