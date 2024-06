Sezon motocyklowy na dolnośląskich drogach w pełni. Niestety, są kolejne ofiary i poszkodowani Karolina Kwiatek

Miłośnicy jednośladów w pełni korzystają z sezonu motocyklowego. Jednak mundurowi ostrzegają kierowców, by nie tracili czujności. Brawura, pośpiech czy nawet zwykły brak koncentracji to prosta droga do wypadku, o czym przekonał się na własnej skórze jeden z mieszkańców Trzebnicy.