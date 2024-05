Trwa wyprowadzka z Trzonolinowca we Wrocławiu. Kary finansowe sięgają kilkudziesięciu tysięcy!

Termin ostatecznej wyprowadzki z Trzonolinowca to lipiec tego roku, więc na opuszczenie budynku mieszkańcy mają jeszcze niespełna dwa miesiące. Miasto zapewniło już lokale wszystkim lokatorom mieszkań komunalnych. Około połowa z nich już się wyprowadziła, druga połowa zrobi to w najbliższym czasie. Do Inspektora Nadzoru Budowlanego wpłynęło jednak odwołanie od decyzji, w obawie o kary finansowe za użytkowanie budynku. Co będzie z mieszkańcami?