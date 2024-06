Wypadek na DK nr 35 w kierunku Wrocławia. Poszkodowana kobieta i 14-latek są w szpitalu. Ruch odbywa się wahadłowo

Do zdarzenia doszło w piątek (21 czerwca) przed godziną 15. Jak przekazuje aspirant Magdalena Ząbek z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, 40-letnia kobieta jechała drogą krajową numer 35 w kierunku Wrocławia. W pewnym momencie kierująca "złapała pobocze". Auto wjechało do rowu i dachowało. W pojeździe był jeszcze 14-letni pasażer. Oboje zostali zabrani przez ratowników do placówki medycznej.

- Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala, gdzie zostaną przebadani przez personel medyczny. Tam mają zostać ustalone obrażenia, jakich doznali - dodaje policjantka.

Niestety, kierowcy jadący drogą krajową nr 35 zarówno w kierunku Wałbrzycha, jak i Wrocławia muszą się liczyć z utrudnieniami. Na wysokości Strzelec wprowadzono ruch wahadłowy. Zgodnie z szacunkami Patryka Nowaka z wrocławskiego oddziału GDDKiA, taki stan rzeczy może utrzymać się nawet do godziny 18.