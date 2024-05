Pomnik Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu odsłonięty! Na uroczystości tłum, sam pomnik robi wrażenie! Zobaczcie zdjęcia

Na uroczystość odsłonięcia pomnika w środę (8 maja) wieczorem przyszły tłumy wrocławian.

- Jesteśmy świadkami szczególnej uroczystości. Pomnik powstał po wielu latach starań. Jego szczególna forma wzywa nas do refleksji. W sposób figuratywny umieszczono w kolonach, za szkłem, niczym w hibernacji, postacie. Pokazuje to żołnierzy, którzy są, a jednocześnie ich nie ma. To nawiązanie do tego, kim byli przez dziesięciolecia dla nas, Polaków. Pamiętaliśmy o nich, a mieliśmy nie pamiętać - mówił Krzysztof Szwagrzyk z Instytutu Pamięci Narodowej.