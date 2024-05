Nieznany pomnik żołnierzy wyklętych we Wrocławiu. Od kilku lat stoi pod zajezdnią Popowice. Czy doczeka się kiedyś montażu?

- Dla artystów to bardzo trudne jak zmierzyć się z patosem. Mamy tutaj do czynienia ze śmiercią, walką czy męczeństwem. Więc temat jest patetyczny i to bez dwóch zdań. Przy tworzeniu projektu trzymałem się trzech rzeczy, które starałem się zawrzeć. Jest to orzeł ze złamanym, przetrąconym skrzydłem, który się zrywa do lotu i ciągle walczy, próbuje się wznieść. Drugie to zachowanie dumy i godności. A trzecią rzeczą było zachowanie korony na głowie orła - mówi Wiesław Waszkiewicz, autor projektu pomnika.