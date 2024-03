Wrocławski Marsz Żołnierzy Wyklętych przeszedł przez centrum miasta. Zobaczcie zdjęcia

Wrocławski Marsz Żołnierzy Wyklętych rozpoczął się w piątek (1 marca) o godz. 18 mszą świętą za ojczyznę w kościele garnizonowym pw. Św. Elżbiety przy ul. św. Elżbiety 1/2. Około godziny 19 grupa około 500 osób wyruszyła spod kościoła ulicą Świdnicką w kierunku Pomnika Żołnierzy Wyklętych.

"To okazja, by zjednoczyć się i oddać hołd bohaterom, którzy niezłomnie bronili niepodległości naszej Ojczyzny w obliczu siły, która wydawała się niepokonana. Dołączcie do nas, aby uczcić ich pamięć i wartości, które reprezentowali" - zachęcali przed marszem organizatorzy.

Zakończenie marszu zaplanowano pod nowym pomnikiem Żołnierzy Wyklętych, który powstaje na skwerze pomiędzy ulicami: Borowską, Dyrekcyjną i Glinianą we Wrocławiu i składa się z 9 postaci żołnierzy antykomunistycznego podziemia zamkniętych w szklanych bryłach. Pomnik wraz z jego uporządkowanym otoczeniem miał zostać ukończony w grudniu 2023 r., ale na placu wciąż trwają prace. Pisaliśmy o tym tutaj: