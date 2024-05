Skwer z pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu cieszy się coraz większą popularnością

Pomnik Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu wzbudził i dalej budzi zainteresowanie mieszkańców Wrocławia. I to do tego stopnia, że nawet w poniedziałkowy poranek kilka osób znalazło czas i chęć, aby przyjść na skwer - pomiędzy ulicami Borowską, a Glinianą - posiedzieć, obejrzeć. Po prostu spędzić tu czas.

Niezagospodarowany dotychczas, skwer na Hubach, został zaprojektowany, aby móc tam postawić pomnik. Organizację całego skweru wymusiła także forma pomnika. Nie jest to typowy blok z kamienia, postawiony punktowo w centrum placu. Jest to dziewięć osobnych figur, zatopionych w szklanych, artystycznie wykonanych obudowach.

Dookoła znajdują się także liczne ławki i miejsca do odpoczynku. Ponadto, zasadzone zostały także nowe drzewa. Które za parę lat, jak urosną jeszcze bardziej zazielenią skwer i zapewnią miejsca z cieniem.