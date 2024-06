Letnie remonty torowisk we Wrocławiu. Główne ulice miasta są nieprzejezdne i rozkopane

We Wrocławiu, tradycyjnie już wraz z rozpoczęciem wakacji wystartowały również letnie remonty torowisk. W tym roku prace obejmą kilka kluczowych dla komunikacji w mieście ulic. Prace mają potrwać dwa miesiące, tak aby już we wrześniu tramwaje mogły wrócić na swoje trasy. Jednak do tego czasu mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Zarówno pasażerowie jak i kierowcy.