Najbardziej niebezpieczne ulice i skrzyżowania we Wrocławiu. Tutaj najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji!

Co roku w wypadkach na terenie Wrocławia mnóstwo osób zostaje rannych, niestety są również ofiary śmiertelne. Tylko w 2023 r. w mieście doszło do niemal 9,7 tys. kolizji i wypadków , w których zginęło 5 osób, a ponad 200 zostało rannych .

W nocy, z wtorku na środę (4/5 czerwca), nieznani sprawcy wysadzili witrynę banku we Wrocławiu i ukradli z niego gotówkę. Do napadu doszło przy skrzyżowaniu ul. Niedziałkowskiego ze Strachocińską, w…

Przypomnijmy, że o kolizji mówi się, gdy nikt nie został poszkodowany. To tzw. stłuczka. Wypadek natomiast jest zdarzeniem, gdzie osoby biorące udział w zdarzeniu (kierujący, pasażerowie, piesi) doznały uszkodzeń ciała, trwających powyżej 7 dni lub zginęły.

Jak prezentują się aktualne statystyki?

W I kwartale 2024 r. (od 1 stycznia do 31 marca) na wrocławskich drogach doszło do 3324 wypadków i kolizji. Podczas zdarzeń drogowych zginęły 2 osoby, w tym jeden pieszy. Ciężko rannych zostało 29 osób, z czego 15 z nich to piesi. Najczęstszymi przyczynami wypadków i kolizji w tym okresie były: