Mała Korea tuż pod Wrocławiem. Poczujesz się tutaj jak na przedmieściach Seulu. Zobacz, co tam można zjeść i kupić

Koreańska wioska pod Wrocławiem

Według najnowszych statystyk, to właśnie na Dolnym Śląsku działa dziś połowa wszystkich koreańskich firm zarejestrowanych w Polsce, w tym ogromna fabryka LG Energy Solution. W Bielanach Wrocławskich jest ich aż 49 i to właśnie tam znajdziecie skupisko lokali, do których Koreańczycy zaglądają tak chętnie.