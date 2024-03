Dutkiewicz przeprasza za Sutryka, a miasto nie odpowiada w sprawie Collegium Humanum

Sutryk zapowiada skierowanie sprawy do sądu

- Okładka Newsweeka to szczyt absurdu! Bo czy korzystanie z usług akredytowanej uczelni można traktować jako rzekome wspieranie przestępczej działalności jej szefów? W tej kadencji odbyłem kilka tysięcy publicznych spotkań, gdzie obecnych było kilkadziesiąt tysięcy osób. Czy fakt, że na kilku z nich obecnym był rektor tej uczelni można podnosić do rangi podejrzanych związków z jej władzami? - napisał w swoim oświadczeniu Jacek Sutryk. - W państwie prawa nie powinno być zgody na próbę zniszczenia dorobku samorządowca nierzetelną publikacją. Dlatego kieruję sprawę na drogę sądową - dodał prezydent Wrocławia.

Wrocław nie chce wyjaśnić tej sprawy? Milczy na temat ewentualnego audytu

- Mamy od kilkunastu lat program dokształcania na UW, SGH, Politechnice, ale są też osoby, które miały dyplomy z Collegium Humanum. Zarządziłem audyt – stwierdził na antenie Radia Zet Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Czy podobna akcja prowadzona przez zewnętrznych audytorów planowana jest we Wrocławiu? Nic na to nie wskazuje. O chęć wyjaśnienia sprawy zapytaliśmy miasto już w piątek. Do dziś nikt nie był w stanie udzielić nam odpowiedzi.