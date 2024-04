Izabela Bodnar: „Jestem gotowa na debatę”. A Jacek Sutryk jak zwykle miesza. Kampania prezydencka we Wrocławiu nabiera tempa

- Przez 5 lat obecny prezydent oszczędnie dzielił się z informacjami z ważnymi dla mieszkańców sprawami. Odmawiał dostępu do informacji publicznej lokalnym mediom, opozycyjnym radnym czy organizacjom pozarządowym. Urząd i spółki stały się nietransparentne. A my, w zamian dostaliśmy atrapę czy pseudomedia w postaci miejskiego biuletynu, na czele z portalem i gazetką Wrocław.pl czy raczkującej telewizji internetowej o tej samej nazwie. Zamiast informacji pojawia się tam tylko groteskowa propaganda. To także nie fair wobec dziennikarzy, bo to stworzyło im nierówną konkurencję z nieograniczonym zapleczem finansowym. Zastrzeżenia są także do profilów Jacka Sutryka w mediach społecznościowych. Tak naprawdę nikt już nie wie, czy są one prywatne i prowadzone przez hordę urzędników, czy oficjalne, publiczne, gdzie co drugi mieszkaniec dostaje bana - dodaje Izabela Bodnar.