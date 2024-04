Perełki ukryte w miasteczkach Dolnego Śląska. Tu warto przyjechać na wiosenny weekend!

Miasteczka Dolnego Śląska zachwycają. Co krok, to przygoda

Gotycki most w Bardzie. Miasto cudów zaprasza

Lwówek Śląski z najstarszym browarem w Polsce

Pośród licznych zabytków Lwówka Śląskiego znajduje się także fascynujący punkt geograficzny - Lwóweckie Skały , położone na wysokości 250 m n.p.m. w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru. Te piaskowe formacje skalne przypominają wyglądem Góry Stołowe. Aby dotrzeć na ich szczyt, należy najpierw podążać żółtym szlakiem, prowadzącym przez kamienne schody, a następnie pokonać dość stromy podbieg. Nagrodą za wysiłek jest zapierający dech w piersiach widok na okolicę. Przed wejściem na Lwóweckie Skały znajduje się bezpłatny parking, który pomieści kilka samochodów, oraz drewniane i zadaszone wiaty, idealne na odpoczynek. Lwóweckie Skały znajdują się na trasie z Lwówka do Jeleniej Góry, przez co stanowią piękną przerwę w podróży między tymi miejscowościami.

Lubomierz - miasteczko Kargula i Pawlaka

"Sami Swoi" to prawdziwa klasyka polskiego kina, która podbija serca widzów w każdym wieku. Film Chęcińskiego, opowiadający historię Polaków zza Buga nadal zachwyca uniwersalnym humorem i urokiem. W rolach głównych mogliśmy zobaczyć nieżyjących już: Wacława Kowalskiego (Pawlak) oraz Władysława Hańczę (Kargul), którzy stworzyli charyzmatyczne postaci. Reżyserem tych kultowych przygód był Sylwester Chęciński, twórca takich hitów jak "Wielki Szu" czy "Rozmowy kontrolowane".

W trylogii o rodzinach Pawlaków i Kargulów mogliśmy niejednokrotnie zobaczyć ujęcia z malowniczego Lubomierza. Do dziś w mieście znajduje się mural, na którym zobaczymy Wicię, jadącego na koniu oraz muzeum, poświęcone pamięci kultowych sąsiadów.

Lubomierz to jednak nie tylko klimatyczne miasteczko filmowe. Znajdziemy tu także piękny zabytkowy kościół św. Maternusa i NMP, dzieło legnickiego architekta Jana Jakuba Scheerhofera z lat 1727-1730. Oprócz tego, warto zwrócić uwagę na stare rzeźby świętych oraz urokliwą plebanię, historyczne mury miejskie i niewielki cmentarz. To miejsce nie tylko dla kinomaniaków, ale również dla miłośników architektury i historii. Lubomierz, z wdziękiem swoich zabytków, wspaniale wpisuje się w unikalny klimat Dolnego Śląska.

Świerzawa i jeden z najważniejszych zabytków na Kaczawskim Szlaku Średniowiecznych Polichromii

Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świerzawie jest nie tylko jednym z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej w regionie, ale stanowi jeden z najstarszych przykładów architektury romańskiej w Polsce. Został wzniesiony w połowie XIII wieku z kamienia. W późniejszych wiekach przeżywał wiele zmian funkcjonalnych, pełniąc role parafialnego kościoła, kościoła filialnego, a następnie cmentarnego. W latach 50. XX wieku zaczęto się interesować zabytkowym wyposażeniem romańskiej świątyni. Wówczas gotycki ołtarz z 1498 r. został przeniesiony do św. Marcina w Poznaniu, a malowidła trafiły do muzeów we Wrocławiu i Jaworze. Wiele lat później zdecydowano o odrestaurowaniu wnętrz zabytkowej budowli.