Czy na Kowalach powstaną nowe ścieżki rowerowe i chodniki?

Wykonawcę inwestycji ma wyłonić drugi przetarg ogłoszony przez Wrocławskie Inwestycje. Wybrana firma będzie miała za zadanie wybudowanie ścieżek rowerowych i chodników na odcinku około pół kilometra w rejonie zakładów 3M na Kowalach. Poprzedni konkurs unieważniono ponieważ zaoferowane ceny przewyższały zaplanowany budżet inwestycji.

Chodzi o odcinki ulic Kowalskiej i Miłoszyckiej od zjazdu do fabryki 3M przez wlot w ulicę Mydlaną aż do połączenia z istniejącymi już ścieżkami i chodnikami na tych ulicach. Nowy ciąg dla rowerzystów i pieszych o szerokości trzech metrów ma powstać po zachodniej stronie Kowalskiej i Miłoszyckiej. W zawiązku z tym przewidziano rozebranie fragmentów istniejącej w tym miejscu asfaltowej nawierzchni, przydrożnych ogrodzeń oraz wycięcie ponad 50 rosnących w tym rejonie drzew.

W obrębie skrzyżowania przy wlocie w ulicę Mydlana zaplanowano wyspę stanowiącą azyl dla pieszych i rowerzystów. Wybudowanie azylu skutkować będzie poszerzeniem wlotu w Mydlaną co z kolei niesie konieczność kompleksowej jego przebudowy na odcinku około 50 metrów. Wykonawca będzie też musiał przebudować system odwodnienia i kanalizacji wzdłuż Kowalskiej i Miłoszyckiej, a także zbudować oświetlenie na tych ulicach.

Wybrana firma będzie miała pół roku na wykonanie tych prac od dnia podpisania umowy. Nowe ścieżki dla rowerzystów i chodniki wzdłuż Kowalskiej i Miłoszyckiej powinny więc powstać do końca roku. Szacunkowy koszt tej inwestycji to niewiele ponad 1,4 mln złotych. W poprzednim przetargu, firmy, które się do niego zgłosiły zaproponowały ceny o kilkaset tysięcy przewyższające budżet inwestycji.