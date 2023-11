Zniszczona willa Maxa Erfurta w Jeleniej Górze rozbudzała wyobraźnię miłośników horrorów. Teraz zmienia się nie do poznania

Krótka historia willi Maxa Erfurta

Gdy budynek powstawał, znajdował się na peryferiach Jeleniej Góry. Otaczały go łąki, pola uprawne i drzewa. Dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, bo teraz stoi w centrum Zabobrza, blokowiska jeleniogórskiego, w którym mieszka blisko 25 tysięcy osób.

Tuż po wojnie willa stała się mieszkaniem dla robotników. W latach 70. XX wieku planowano tu urządzić pokazowy hotel z basenem. Nic z tego nie wyszło. Budynek niszczał i uratowała go od ruiny Politechnika Wrocławska. Przez wiele lat była tu siedziba Zakładu Badawczo-Wdrożeniowego Politechniki Wrocławskiej. Mieściła się tu biblioteka naukowa.

W 1984 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Miejscowi nazywali go "zameczek" i takie określenie funkcjonuje do dzisiaj.

W 2011 roku "zameczek" przejął od Politechniki Wrocławskiej samorząd jeleniogórski. Planował przenieść tu Osiedlowy Dom Kultury na Zabobrzu. Po latach starań o dofinansowanie remontu, inwestycja ruszyła i teraz dobiega końca.

ODK wkrótce przeniesie się z tzw. blaszaka na Zabobrzu, gdzie było ciasno, niewygodnie i nienowocześnie, do secesyjnej willi. W odrestaurowanych pomieszczeniach będą pracownie dla dzieci i młodzieży oraz seniorów.