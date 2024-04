Z tego słynie Dolny Śląsk! Najlepsze 19 atrakcji, które musisz zobaczyć na własne oczy! Zamki, pałace i niebiańskie widoki w prezencie

Zamek powstał w 1241–1247 z inicjatywy Wacława I Przemyślidy, czeskiego króla. W1319 roku władał nim Henryk I jaworski, a po nim Bolko II Mały. Jego ostatnim właścicielem był Ernst Gütschow, który kupił zjawiskowy obiekt za 1,5 miliona marek. Zdecydował też o jego przebudowie i urządzeniu zwierzyńca. Gütschow mieszkał w nim niemal do końca II wojny światowej. Po 1945 roku zamek padał ofiarą złodziejaszków, alei Sowietów, którzy wywozili z niego zabytkowe meble. Dziś właścicielem obiektu jest firma AMW REWITA Sp. z o.o., która wchodzi w skład Agencji Mienia Wojskowego.Średniowieczna budowla od lat cieszy się popularnością tysięcy zwiedzających. Stanowi też inspirację dla artystów. To tutaj powstała polska wersja "Wiedźmina". Festiwale i wydarzenia, które odbywają się tutaj, przyciągają turystów z całego kraju. Miejsce to gwarantuje malownicze widoki nad Jeziorem Leśniańskim >>>

"Wszyscy" zjeżdżają na Dolny Śląsk nie tylko na wakacje, ale i w długi weekend majowy. Dlaczego? Poza dostępem do morza, mamy tu wszystko, czego dusza zapragnie - zabytkowe zamki i pałace, urocze miasteczka położone w dolinach gór oraz jeziora, które zachwycają swoim krajobrazem. Przygotowaliśmy 19 propozycji, idealnych na wycieczkę po zachodnim regionie Polski. Co trzeba tu zobaczyć? Oto nasze topowe propozycje! Przyjrzyjcie się im dokładnie i wybierzcie coś dla siebie!

Dolny Śląsk to region w południowo-zachodniej Polsce, który może pochwalić się bogatą historią i ciekawym krajobrazem. Jest bogaty w zabytki architektury, parki krajobrazowe i tereny rekreacyjne, a swoim zasięgiem obejmuje Kotlinę Kłodzką, Góry Sowie, Góry Wałbrzyskie, Sudety oraz Nizinę Śląską. Przygotowaliśmy dla Was 19 miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć. Co znajduje się na szczycie listy?

5 miejsc na Dolnym Śląsku, które każdy powinien zobaczyć. Jesteście ciekawi, co wybraliśmy?

Na Dolnym Śląsku znajduje się wiele interesujących miejsc wartych odwiedzenia, ale oto pięć z nich, które naszym zdaniem są warte polecenia: Zamek Książ to jeden z największych zamków w całej Polsce, który znajduje się w niedalekiej odległości od centrum Wałbrzycha. W czasie II wojny światowej stanowił jedną z kwater Adolfa Hitlera

Śnieżka, czyli królowa Karkonoszy to najwyższy szczyt Sudetów, odwiedzany corocznie przez setki tysięcy turystów. Na szczycie góry znajduje się obserwatorium oraz kościół św. Wawrzyńca

Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Razem z kościołami w Głogowie i Jaworze powstał jako symbol tolerancji oraz zgody religijnej

Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim stoi na szczycie góry Choina, a u jego podnóża znajduje się Jezioro Bystrzyckie. To aktualnie jedna z najlepiej zachowanych warowni na całym Dolnym Śląsku

Twierdza Srebrna Góra to jeden z najbardziej unikatowych obiektów w całej Europie, który przetrwał najazd wojsk napoleońskich, a dziś stanowi wyjątkową atrakcję turystyczną

Zamek Książ jest trzecim, co do wielkości zamkiem w Polsce. Co o nim wiemy? Ma fascynującą historię

Zamek Książ położony jest na terenie Książańskiego Parku Narodowego i znajduje się na Szlaku Zamków Piastowskich. Powstał za panowania Bolka I, w XIII wieku, choć wcześniej mógł znajdować się tu gród, pełniący również funkcję warowni. W kolejnych latach zamek przechodził w ręce Czechów oraz Niemców. Rodzina Hochbergów, która mieszkała tu aż do wybuchu II wojny światowej, zainicjowała pierwsze wielkie przebudowy zamku. Zaczęto od likwidacji starych fortyfikacji oraz budowy pomieszczeń gospodarczych, bram oraz tarasów ogrodowych. Na zamku powstała także pierwsza biblioteka pałacowa, a na Wzgórzu Topolowym pawilon letni. Zamek Książ to jeden z największych i najpiękniejszych zamków, znajdujących się w Polsce. We wnętrzach znajduje się wiele komnat, które są urządzone w różnym stylu, a także palmiarnia. W niedalekiej odległości od Książa znajdują się ruiny Starego Książa >>> Dariusz Gdesz / Polskapresse W czasie trwania II wojny światowej zamek został przejęty przez nazistów, którzy w 1940 roku wymusili na Marii Hochberg von Pless opuszczenie pałacu. Rękoma więźniów z filii obozu koncentracyjnego Groß-Rosen zaczęto przygotowywać kwaterę dla Adolfa Hitlera, a także drążyć podziemne tunele oraz schron. W trakcie pierwszego roku po wojnie pałac zdewastowały wojska radzieckie, a opasłe tomy z biblioteki zostały prawdopodobnie wywiezione w głąb ZSRR.

W latach 70. zaczęto remontować wnętrza zabytkowego pałacu, które dziś są oddane do użytku turystów. Wśród nich znajduje się, m.in.: Komnata Konrada

Komnata Maximiliana

Pokój muzyczny

oraz Salon chiński

Śnieżka to najwyższy szczyt Karkonoszy, na którym panuje surowy klimat. Tu średnia temperatura nie przekracza 1 stopnia Celsjusza

Śnieżka wznosi się nad Kotliną Jeleniogórską i leży na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Zbudowana jest ze skał metamorficznych, a średnia roczna temperatura na jej szczycie nie przekracza 0,4 stopni Celsjusza. Jest jednym z najchętniej zdobywanych szczytów, o czym świadczą rekordowe ilości turystów, przemierzających szlak. Na wysokości 1 603 m n.p.m. znajdują się także: kaplica św. Wawrzyńca, wybudowana w 1655 roku, budynek starego obserwatorium meteorologicznego oraz charakterystyczne "dyski", czyli obiekt pełniący rolę Obserwatorium Wysokogórskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. U stóp Śnieżki znajduje się Dom Śląski, czyli schronisko górskie z zapleczem gastronomicznym i bazą noclegową. Na samym szczycie Śnieżki znajduje się kaplica św. Wawrzyńca, gdzie raz do roku - 10 sierpnia odbywa się uroczysta msza. To najwyżej położony budynek barokowy w Polsce >>> Marcin Oliva Soto / Polskapresse

Kościół Pokoju w Świdnicy wpisany na listę UNESCO. Wyjątkowy zabytek

Uznawany jest za największą drewnianą budowlę barokową w całej Europie. Powstał jako jeden z trzech budynków sakralnych, jakie wzniesiono na mocy porozumień traktatu westfalskiego, zawartego w 1648 roku, który kończył wojnę trzydziestoletnią. Obecnie, jak i wcześniej to kościół ewangelicki, który ponad 20 lat temu został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Niemal bliźniacza świątynia znajduje się w Jaworze, a pożarowi uległ kościół w Głogowie. Nigdy nie zdecydowano o jego odbudowie.

Budynek szachulcowy o drewnianym szkielecie posiada także zabytkowe wyposażenia wnętrz, w tym zwłaszcza ambonę oraz ołtarz, które zostały stworzone przez Augusta Hoffmanna. W kościele znajdują się także zabytkowe barokowe organy.

Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim z pięknym widokiem na Jezioro Bystrzyckie. Tu nie można się nudzić

Zamek posadowiony jest na szczycie góry Choina w Górach Czarnych nad brzegiem Bystrzycy, a u jego podnóża znajduje się także malownicze Jezioro Bystrzyckie. Pierwsze wzmianki o średniowiecznych początkach zamku pochodzą z czasów panowania księcia Bolka II, choć istnieje duże prawdopodobieństwo, że historia grodu z kamienia sięga Bolka I, księcia świdnicko-jaworskiego. Zamek na przestrzeni wieków był wielokrotnie przebudowywany. Dziś stanowi własność gminy Walim. Średniowieczna warownia znajduje się nieopodal Jeziora Bystrzyckiego. Z góry roztacza się wyjątkowo malowniczy widok na okolicę >>> Dariusz Gdesz / Polskapresse Jak dojechać do zamku Grodno? Mapka dojazdu

Twierdza Srebrna Góra miała zabezpieczać Śląsk przed atakiem

Twierdza Srebrna Góra została zbudowana w XVIII wieku przez Ludwika Wilhelma Reglera. Jej głównym celem było zabezpieczenie militarne Prus, które zdobyły ten teren w 1740 roku. Budowa całego kompleksu trwała 12 lat i wydano na nią 1 668 000 talarów. Twierdza składała się z sześciu fortów i był najpotężniejszą fortyfikacją w całej Europie, która w 1807 roku przetrwała atak wojsk napoleońskich. W czasie II wojny światowej fort był wykorzystywany jako jeden z licznych obozów niemieckich. Jego renowację rozpoczęto dopiero w latach 60. ubiegłego wieku, odkrywając tym samym ogromny potencjał turystyczny, jaki kryje się za obiektem. Twierdza w Srebrnej Górze jest udostępniona do zwiedzania. Na terenie fortyfikacji znajduje się kilka dziedzińców oraz donżonu, czyli wieży mieszkalnej.

Fot. Tomasz Ho£Od / Polska Press Jakie inne atrakcje czekają na turystów, odwiedzających Dolny Śląsk. Zobaczcie!

