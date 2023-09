Pałac Schaffgotschów we Wrocławiu. Perła architektury z niezwykle barwną historia

Willa Schaffgotschów we Wrocławiu - perła w centrum miasta

Powiedzmy to szczerze - Pałac Schaffgotschów jest piękny, ale turyści tu zaglądają rzadko. Wrocławianie to co innego, ale z reguły przychodzą skorzystać tu z jakiejś usługi, kupić rower, lub wyrobić pieczątkę. W jednym i drugim przypadku to olbrzymia strata. Otóż pałac jest architektoniczną perełką z zachowanym całym szeregiem detali, którym warto się przyjrzeć.

Willa powstała w roku 1890. Przed frontem pałacu znajduje się dziedziniec, na tyłach był ogród, pierwotnie w stylu brytyjskim. Dziś po nic już nic nie zostało. Na pierwszy rzut oka rzuca się jednak elewacja licowana czerwoną cegłą z jasnymi piaskowcowymi detalami.

Co ciekawe obiekt szybko, bo już w drugiej dekadzie XX wieku, zmienił właściciela. Pałac, po śmierci Hansa Ulryka von Schaffgotsch, przeszedł w ręce gminy ewangelickiej z parafii św. Marii Magdaleny.