Działka ROD z zadbaną altanką na sprzedaż we Wrocławiu. Można kupić nawet zamek! Zobaczcie zdjęcia i ceny

Piękne działki z zadbanymi altanami we Wrocławiu

Ile kosztują ogródki działkowe z pięknymi altanami we Wrocławiu?

Kupując ogródek działkowy, tak naprawdę nabywamy jedynie prawa do jego użytkowania (dzierżawy). Stajemy się natomiast właścicielami wszystkiego, co na niej się znajduje: murowanego grilla, narzędzi, drzew, krzewów, płotu, studni, kompostownika i przede wszystkim pięknej, zadbanej altany. I to głównie altanka winduje ceny działek ROD.

Te z pięknymi domkami kosztują średnio 30-40 tys. zł. Najdroższe sporo więcej, nawet powyżej 100 tysięcy złotych! Dla porównania: niezabudowane działki kosztują „tylko” około 10 tys. zł.