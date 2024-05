Jedyna poczta na wrocławskim rynku już nie będzie całodobowa. Skąd taka decyzja?

Zmiana godzin pracy obowiązuje od 6 maja i, niestety, nie jest to rozwiązanie tymczasowe. Jak zwrócił uwagę jeden z czytelników "Gazety Wrocławskiej", ten urząd był często ostatnią deską ratunku.

- Bardzo dużo ludzi korzystało z tego urzędu, zwłaszcza po 22, żeby do 24 zdążyć nadać list. W szczególności kancelarie, których w okolicy Rynku przecież nie brakuje, często pracują do późnych godzin. Nadanie dokumentów po drodze do domu było wygodne - pisze nasz czytelnik, pan Maciej.