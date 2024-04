Zima była mokra na Dolnym Śląsku. Czy to koniec suszy w regionie? „Problem w tym roku na pewno powróci”

Czy grozi nam długotrwała susza? Synoptycy wydawali ostrzeżenia

Od połowy maja 2023 roku na wielu rzekach w Polsce widać było wyraźną tendencję obniżania poziomu wód. Potwierdzały to wyniki aż 30 stacji badawczych. Świadczyło to o bezpośrednim zagrożeniu suszą hydrologiczną – trzeciej, najbardziej niebezpiecznej kategorii. To następstwo długotrwałego oddziaływania suszy atmosferycznej (braku opadów) z suszą rolniczą (niska wartość wody w glebie), która może nawet skutkować brakiem wody pitnej.

Ostrzeżenia IMGW obowiązywały do marca 2024 roku. Teraz w żadnym regionie Polski, tym bardziej na Dolnym Śląsku, suszy nie musimy się już obawiać. Czy aby na pewno?