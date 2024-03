Piękna pogoda na Wielkanoc. We Wrocławiu będzie ponad 20 stopni Celsjusza! Kiedy zacznie robić się słonecznie?

Coraz więcej kwiatów we Wrocławiu. Przyroda budzi się do życia.

Choć ostatni tydzień marca rozpoczął się od opadów deszczu i niskich temperatur, synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że już w najbliższych dniach zrobi się bardzo ciepło i słonecznie. W tym roku wrocławianie będą mogli obchodzić Wielkanoc w krótkim rękawku! Ma być ponad 20 stopni Celsjusza.

Choć deszcz i chmury, które obecnie widać za oknem, nie zapowiadają wiosennej pogody na Święta Wielkanocne, synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że już w najbliższych dniach termometry w stolicy Dolnego Śląska pokażą ponad 20 stopni Celsjusza. Do tego czasu trzeba jednak nieco poczekać. Jeszcze we wtorek (26 marca) o godzinie 8 rano będzie obowiązywało ostrzeżenie I stopnia o przymrozkach. - Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -5°C - przekazują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pomimo zapowiadanych przymrozków, we wtorek (26 marca) we Wrocławiu maksymalna temperatura za dnia wyniesie 13 stopni Celsjusza. W środę (27 marca) będzie to około 19 st. C., a w czwartek (28 marca) nawet 20 st. Celsjusza! Taka tendencja utrzyma się do Wielkanocy?

Święta Wielkanocne na Dolnym Śląsku - Prognoza pogody

Na sobotę (30 marca) synoptycy zapowiadają maksymalnie 19-22 st. C. i średnie porywy wiatru. W nocy możemy spodziewać się spadku temperatury nawet do 10 stopni Celsjusza i sporego zachmurzenia. Na szczęście w ciągu dnia w niedzielę (31 marca) znów wzrośnie do maksymalnie 22 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na niedzielę (31 marca): Zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od 8°C do 11°C, temperatura maksymalna od 19°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 10°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-wschodni - prognozują synoptycy. ŚLEDŹ NA BIEŻĄCO ZMIANY W POGODZIE:

