Zawalił się strop w przedwojennej willi przy ul. Oświęcimskiej w Legnicy. W środku mogli być ludzie!

Akcję utrudnia stan budynku, który należy ustabilizować, ponieważ ze względu na bezpieczeństwo w tym momencie nie ma możliwości wejścia do środka.

Zabytkowa willa od 2018 roku była oficjalnie opuszczona - w lipcu doszło tam do dużego pożaru, po którym obiekt nie nadawał się do zamieszkania bez gruntownego remontu. Obiekt należy do osoby prywatnej. Już po pożarze w 2018 roku, decyzją nadzoru budowlanego, budynek został wyłączony z użytkowania. Mimo to służby wielokrotnie były informowane o tym, że na jego terenie koczują osoby postronne.