Zalana droga przy Widawie. Strażacy wypompowują wodę i zabezpieczają teren workami z piaskiem. Co z objazdem do miasta?

Środa (14 lutego) to kolejny dzień z podwyższonym stanem wody w Widawie. Obecnie poziom rzeki wynosi 278 cm, co przekracza stan alarmowy o 78 cm, a ostrzegawczy o 128 cm. Zgodnie z prognozą zagrożeń synoptycznych IMGW, wysoki poziom ma szansę utrzymać się nawet do piątku (16 lutego).

Zobacz też: Protest rolników w centrum Wrocławia. 500 ciągników będzie blokować ruch już od godz. 5 rano