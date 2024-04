Nadchodzą gorące tygodnie. Są najnowsze prognozy pogody na kwiecień. Na Dolnym Śląsku pojawi się fala upałów?

Pogoda długoterminowa - Wrocław będzie mokry i ciepły

Wraz z nadejściem tej pory roku powinniśmy spodziewać się intensywnych opadów deszczu w drugim i trzecim tygodniu kwietnia. Prognozy wskazują, że we Wrocławiu i jego okolicach spadnie w kilka dni o 88 proc. więcej deszczu niż statystycznie w ostatnich 30 latach. Najbardziej deszczowo będzie od 15 do 28 kwietnia.

Na modelach meteorologicznych widać wyraźnie, że temperatura powinna się ustabilizować. Nocami nie doświadczymy już mrozów, a za dnia słupki na termometrach powinny wskazywać od 15 do 18 stopni Celsjusza. Czy to oznacza idealną wiosnę?

Uwaga, nadciągają burze!

IMGW wydało również ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Dotyczy całego Dolnego Śląska. Prognozowane są miejscami burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 10 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Ostrzeżenie może obowiązywać do środy, 3 kwietnia, do godz. 7:30.