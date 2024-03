Hałas z podwrocławskiej fabryki nie daje żyć mieszkańcom? Kilometr od zakładu wciąż słychać urządzenia. Mamy nagranie

Hałas z zakładu Bosch na Zakrzowie?

W przesłanym do naszej redakcji filmie możemy obejrzeć trzy różne sytuacje. Pierwsza z nich dotyczy hałasu dobiegającego bezpośrednio do mieszkania naszego czytelnika. Dwie następne - do okolicy zakładu Bosch w Mirkowie, sąsiadującego z osiedlem Zakrzów we Wrocławiu.

Im bliżej fabryki jest autor nagrania, tym hałas jest coraz bardziej uciążliwy. Cały film został zarejestrowany wieczorem. Zobacz film powyżej.

- Problem ten dotyka naszą społeczność od pewnego czasu i przyczynia się do znaczącego zakłócenia spokoju oraz obniżenia jakości życia mieszkańców, w tym naszych dzieci. Mimo prób rozwiązania tej kwestii z zarządem firmy, nie udało się dotychczas osiągnąć satysfakcjonujących rezultatów - pisze nam Marcin, czytelnik.

Czy hałas naprawdę nie daje żyć mieszkańcom? Między blokiem, w którym nagrano hałas, a samą fabryką, jest nieco ponad kilometr w linii prostej. Zweryfikowaliśmy problem u samego źródła.