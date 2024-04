Te miejsca na Dolnym Śląsku musisz odwiedzić. Sprawdź, dokąd warto pojechać

Dolina Pałaców i Ogrodów co roku przyciąga rzesze turystów. Na obszarze o powierzchni ok. 102 kilometrów kwadratowych, nieopodal Jeleniej Góry znajdziemy 30 zabytkowych obiektów. Są to zamki, rezydencje, pałace i dwory.

Turyści, którzy odwiedzają to miejsce, mogą podziwiać piękno różnych stylów w architekturze (gotyku, renesansu i baroku) połączone z przepięknym górskim krajobrazem.

Za wizytówkę Doliny Pałaców i Ogrodów uchodzi pałac Wojanów. Po II wojnie światowej ten XIII-wieczny obiekt zamieszkiwany był przez robotników rolnych. Kilkanaście lat temu w wyniku pożaru ucierpiała większa część budowli. Obecnie pałac Wojanów to ekskluzywny obiekt wypoczynkowy, który jest może przyjąć ponad 200 gości. Wraz z kompleksem budynków odrestaurowany został dziedziniec oraz park krajobrazowy o powierzchni 16 ha. Odtworzono także pierwotny wygląd zieleni, razem z charakterystycznym doborem roślin epoki romantyzmu.