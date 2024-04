Zbudują im oczyszczalnię ścieków pod domami? Dowiedzieli się przez... przypadek. Pilnie interweniują, nikt ich nie słucha

Żaden z obecnych na spotkaniu mieszkańców nie otrzymał wiadomości o planowanej inwestycji ani nie rozmawiał z urzędnikami na ten temat. Oczyszczalnia z dnia na dzień zaczęła powstawać. Nie wyrosła co prawda z ziemi, ale ludzie obawiają się, iż sprzęt budowlany pojawi się lada dzień.

- Największym problemem to brak konsultacji społecznych i spotkań z mieszkańcami oraz jakichkolwiek informacji. Przecież to radni tworzą plany zagospodarowania, ale nie robią tego w dialogu z nami, a stawiają nas przed faktem dokonanym. Zakład chemiczny Rokita jest ogromny. Funkcjonująca przy nim oczyszczalnia ścieków to spore obciążenie dla nas. Trzy-cztery razy w roku czyszczą swoje zbiorniki. Śmierdzi wtedy w całym Brzegu Dolnym. Kiedy powstanie kolejny taki zakład, jeszcze bliżej domostw, smród będzie nie do zniesienia - mówi mieszkanka z ul. Zakładowej.