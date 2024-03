Awaria gazu we Wrocławiu może zniszczyć mieszkańcom Wielkanoc? Ci wrocławianie nie mają gazu od zeszłego roku!

Awarie gazowe we Wrocławiu. Co się dzieje?

Niektóre wynikają z wieku instalacji, czasem instalacja zużywa się i jest narażona na nieszczelności, choćby w przypadku nieumiejętnego użytkowania. Wystarczy, że podczas montażu nowego licznika (co wymaga wyłączenie dopływu gazu w całym budynku) nieświadomy lokator spróbuje włączyć gaz i zapomni go wyłączyć. Po ponownym podłączeniu gaz się ulatnia, a to może doprowadzić do rozszczelnienia.

O ile w przypadku awarii gazu na ul. Świstackiego problem zaczął się od pożaru, tak w pozostałych przypadkach, nie ma konkretnej przyczyny. Awaria gazu na ul. Szczęśliwej wywołana była drobną nieszczelnością, która została naprawiona po kilku dniach. Jednak mieszkańcy budynków przy ul. Piotra Skargi 23 i 23a zmagają się z problemem od pięciu miesięcy.