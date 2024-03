Mieszkańcy domagają się nowego parku na osiedlu. Nie chcą by teren rozparcelowali deweloperzy!

Jak informuje jej autor – miejski aktywista Piotr Kosicki, w piątek przesłał petycję do Kancelarii Prezydenta Wrocławia oraz do sekretariatu Zarządu Zieleni Miejskiej.

- Mam nadzieję, że skłoni to obecnych lub nowych rządzących do zachowania tego zielonego terenu i ocalenia go przed deweloperami, których w okolicy mamy na pęczki – opisuje autor petycji.