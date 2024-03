Cichy protest w centrum Wrocławia. Kilkaset osób żegnało zmarłą 25-letnią Lizę, która została brutalnie zgwałcona w Warszawie

W piątek (8 marca) rynek we Wrocławiu wypełniły setki mieszkańców i mieszkanek miasta. To wszystko na znak szacunku i pamięci zmarłej 5 dni temu Lizy, która brutalnie zgwałcona umarła w szpitalu. We Wrocławiu protest miał nietypową formę - uczestnicy wznosili transparenty oraz zapalali znicze pod pręgierzem w ciszy.