Droga donikąd we Wrocławiu. Powstała między Oporowem i Kleciną, ale nikt z niej nie może skorzystać. O co chodzi?

"Otwarty niedawno łącznik między ulicami Kupiecką i Stefki, łączący Oporów z Kleciną, to droga donikąd" – twierdzi jeden z okolicznych mieszkańców. I faktycznie, inwestycja zrealizowana przez ZDiUM, nie ma dalszego połączenia. Według zapowiedzi, budowę brakującego odcinka deweloper miał zakończyć w kwietniu. Ale na placu budowy nikogo nie widać.

Droga donikąd między Oporowem i Kleciną

- Jakiś czas temu urząd miasta i Gazeta Wrocławska pisali o otwarciu łącznika łącznika pomiędzy Kupiecką i Stefki, która miała ułatwić ruch w tej części osiedla. Wymaga to interwencji i nagłośnienia, bo właściwie to droga donikąd. W tym momencie nie jest w ogóle używana, bo nie ma połączenia z żadną inną drogą – pisze do nas czytelnik, Konrad Tabak. Wymienia, że łącznik miał być używany przez osiedle Nowa Jutrzenka, jednak jego mieszkańcy w tym miejscu mają zamkniętą bramę. Natomiast od ul. Stefki jest jedynie prowizoryczny zjazd na stare płyty betonowe. Od ul. Buraczanej i Ogórkowej droga miała zostać wybudowana przez dewelopera. - Nic się w tej sprawie nie wydarzyło i droga jest zablokowana. Sytuacja jest w tym momencie absurdalna, bo pieniądze zostały wydane, a droga nikomu nie służy. W tym regionie brakuje dróg i chodników. Pomimo tego, że dookoła powstają nowe budynki jednorodzinne i wielorodzinne molochy – opisuje Konrad Tabak.

Brakujący odcinek ma wybudować deweloper

Według zapowiedzi Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, budowę brakującego odcinka Buraczanej do łącznika, deweloper Ancona Development miał zakończyć w kwietniu 2024 roku. Pisaliśmy o tym tutaj:

Niestety, wiemy już, że tego terminu nie uda się dotrzymać. ZDiUM informuje, że deweloper cały czas czeka na pozwolenie na budowę. Ancona Development ma wykonać go w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych, który mówi, że budowa lub przebudowa dróg publicznych, spowodowana inwestycją niedrogową (w tym przypadku mieszkaniową), należy do inwestora przedsięwzięcia. ZDiUM nie podaje już terminu końca budowy.

- Powstały fragment jest początkiem rozbudowy układu drogowego na tym obszarze. Ancona Development wybuduje wkrótce brakujący odcinek Buraczanej do powstałego łącznika – mówi Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy ZDiUM.

Dodaje, że docelowo cały odcinek od Kupieckiej do Jutrzenki, a następnie aż do rzeki Ślęzy, powstanie w ramach inwestycji deweloperskich. Od strony ul. Kupieckiej brakujący fragment łącznika wybuduje deweloper, który zabuduje działkę między ul. Stefki a Kupiecką, w przypadku odcinka od osiedla mieszkaniowego do rzeki Ślęzy będzie - to Marwipol i Galena. - W przedsięwzięciu wezmą udział różne podmioty gospodarcze, będące na niezależnych etapach procedowania inwestycji kubaturowych, dlatego realizacja jest rozłożona w czasie. Pierwszy z nich w ramach powstającej inwestycji wykona kanalizację deszczową, oświetlenie, chodnik i drogę dla rowerów. Drugi z inwestorów zrealizuje budowę jezdni. Trudno w tym momencie wskazać precyzyjne terminy, ale to perspektywa najbliższych lat – oznajmia Tomasz Jankowski. Zobacz też: W tych zawodach we Wrocławiu brakuje ludzi do pracy. Przyjmują od ręki i płacą krocie

Oprócz dróg, brakuje parkingu i chodnika

To nie wszystko. Mieszkańcy wiele razy apelowali do miasta o budowę chodnika i miejsc parkingowych na ul. Jutrzenki przy osiedlu Nowa Jutrzenka. Chodzi o fragment na odcinku od numeru 19 do 68-70. Jest tutaj duży ruch pieszy i samochodowy.

- Dostawaliśmy zawsze odpowiedź, że nie ma planów budowy chodnika, a miejsc parkingowych deweloper nie wybudował, bo nie musiał. Absurdem jest, że nie jest to teren dewelopera tylko miasta. Zamiast tego miasto buduje drogę donikąd – mówi Konrad Tabak.

Czy chodnik i miejsca parkingowe przy ul. Jutrzenki powstaną?

ZDiUM odpowiada, że tak. Pod warunkiem, że mieszkańcy zgłoszą inwestycję do jednego z miejskich programów. Deweloper, który wybudował osiedle Nowa Jutrzenka został zobligowany tylko do budowy układu drogowego od strony ul. Buraczanej, jak i samej ul. Buraczanej.

- Ma to większe znaczenie dla sprawnej obsługi i komfortu zamieszkiwania. Budowę chodnika i zatoki postojowej od strony ulicy Jutrzenki mieszkańcy mogą zrealizować w ramach projektów partycypacyjnych, takich jak Fundusz Osiedlowy czy Wrocławski Budżet Obywatelski. Z Funduszu Osiedlowego została zrealizowana ostatnio budowa parkingu dla mieszkańców na osiedlu Gaj lub przebudowa zatoki postojowej na Lipie Piotrowskiej, remonty i budowa chodników na Grudziądzkiej, Chopina, Rumiankowej, również z miejscami postojowymi. Z WBO powstały parkingi w zaułku Rogozińskim czy ulicy Dobrzyńskiej – wylicza Tomasz Jankowski z ZDiUM.

Zrealizowany przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta pierwszy etap inwestycji na styku osiedli Oporów i Klecina obejmował budowę drogi od ul. Stefki poprzez skrzyżowanie z ul. Buraczaną, do zjazdu na teren zabudowy mieszkaniowej osiedla Ancona Development. Koszt budowy, prowadzącego na razie donikąd łącznika, to 4,5 mln złotych z podziałem na prace drogowe i wodociągowe. Na kwotę składa się dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - ok. 2 mln zł oraz partycypacja finansowa Ancona Development - ponad 430 tys zł. Łącznik powstał tutaj:

